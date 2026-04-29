Punto de vista

¿Qué vamos a hacer con el IDAAN?

¿Qué vamos a hacer con el IDAAN?
James Aparicio
29 de abril de 2026

Desde hace cincuenta años se viene hablando de las “guerras del agua” por la crisis con el abastecimiento de agua potable en el mundo. En Panamá tenemos entre 300 a 500 ríos y quebradas y llueve la mitad del año. Agua hay suficiente. Faltan potabilizadoras, redes de distribución y una entidad que diseñe todos los planes y dirija la política del agua a nivel nacional. Un nuevo IDAAN, con roles de acuerdo con los tiempos que vivimos, profesionalizando y despolitizando la entidad, deben estar entre las primeras decisiones que se deben tomar.

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