Precios de productos cárnicos aumentaron en más de un 5%

Los precios de las carnes de res, cerdo, pollo y productos del mar registran un incremento importante en comparación con el año pasado, explicaron productores y consumidores.

En el caso de las carnes el aumento promedio supera el 5%, mientras que en los pescados y mariscos el alza promedio es superior al 28%. Los cortes que más han aumentado son el jarrete, la babilla, corvina, pargo blanco y lenguado.

Los consultados por Metro Libre indicaron que el valor de la carne responde a múltiples factores, entre ellos el alza del petróleo que encarece los fletes y termina impactando al consumidor.

Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA), señaló que “los precios de los mariscos se han elevado significativamente, con algunos costos que se han duplicado y otros que incluso se han triplicado debido al alza del combustible”.

Zúñiga detalló que “la corvina pasó de B/.1.60 a B/.4.20 la libra; el pargo blanco, de B/.0.85 a B/.1.75; y el lenguado, de B/.0.70 a B/.1.50”. Agregó que “pese a la situación, hemos procurado mantener estables los precios de otros productos”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos De Panamá (APUP), Juan Guevara, dijo que “este año se ha mantenido el mismo precio de B/.1.60 la libra de cerdo para el productor al igual que el 2025”. Manifestó que “pese al alza en los costos de producción por el petróleo, el precio se ha mantenido a la baja. No entendemos por qué al consumidor le llega más caro, si nosotros asumimos el traslado a supermercados y mataderos”.

Guevara comentó que “el precio de la chuleta en supermercados ronda los B/.2.25 la libra, la costilla B/.2.00 y la chuleta especial B/.2.50. Lo que ha tenido un alza del 5% este año”.

Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), dijo que “a nivel de productor, los precios se han mantenido estables, por lo que no se justifica que la carne aumente hasta B/.5.00 más al consumidor, ya que nosotros no hemos incrementado los costos a pesar de la situación del combustible”.

Por su parte, Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores (UNCUREPA), mencionó que “en los supermercados los precios de la carne se mantienen altos, por lo que los consumidores optan por las opciones más baratas, como carne para guisar o bistec picado”.

Acosta resaltó que “el costo de la carne depende de varios factores, como el transporte del ganado, el combustible y los costos del matadero, que terminan impactando al consumidor. Por lo que se debe optar a reducir gastos y comprar algunas carnes más económicas”.