¿Qué es primero, la noticia o la opinión?

El debate no es reciente, pero cada vez es más intenso. El periodismo profesional sigue en jaque por los reclamos y criticas que le hacen los ciudadanos que exigen menos calificación y más informes noticiosos. Se convirtió en los últimos veinticinco años, en una práctica común que los noticieros de radio y televisión le agregaran a la noticia; al qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, la opinión personal del propio comunicador social. En el pasado se le daba al lector, televidente u oyente, la oportunidad de decidir, hoy se le ofrece una narrativa.