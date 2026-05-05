Cultura

Sabores afro siguen como identidad caribeña

Sabores afro siguen como identidad caribeña
Generada con IA | Una mujer vendiendo comida afro caribeña como: pescado, plantintá, bon, patty, arroz con coco y guandú, entre otros.
Sabores afro siguen como identidad caribeña
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Sabores afro siguen como identidad caribeña
Maribel Salomón
05 de mayo de 2026

Las recetas afroantillanas en el país no solo han resistido el paso del tiempo, también han evolucionado hasta convertirse en un símbolo de identidad cultural, en especial en el mes de la etnia negra. Platos como el sous, el bon o el one pot, que en su momento nacieron como alternativas de supervivencia, hoy forman parte del patrimonio gastronómico nacional gracias a la memoria colectiva, la herencia y la transmisión generacional.

Para la docente y chef Paola Meneses, la permanencia de estas recetas depende directamente de quienes las heredan. “La cocina caribeña ha sobrevivido en el tiempo por compartir la receta y su verdadera historia de generación en generación. Además, se mantiene viva mientras la preservemos sin alterar su receta y menos su origen”, afirmó.

Meneses destacó que salvaguardar estas preparaciones es una responsabilidad de quienes reconocen su valor como patrimonio vivo afro.

Desde la perspectiva del chef afro Stanley Record, de @dondestanpty, el reto está en el relevo generacional y en cambiar la mentalidad alrededor del conocimiento culinario. Stanley consideró que es fundamental “romper con los estigmas del sentido de pertenencia”.

Por su parte, la chef Ariadna Oldfield, dueña de @laspailasdemisabuelas, explicó que estos platillos se mantienen vigentes porque dejaron de ser vistos únicamente como “comida de necesidad” y pasaron a representar memoria, identidad y resistencia cultural. Subrayó que muchas de estas recetas nacieron en contextos difíciles, donde las comunidades afrodescendientes transformaron ingredientes básicos en preparaciones llenas de creatividad y dignidad.

Los cocineros llegaron a coincidir en que el verdadero valor de estos platos afro caribeños está radicado en las historias que contienen: relatos de migración por las familias afro, resistencia, ingenio y amor familiar. Reafirmando que ahora cada comida es un patrimonio vivo que sigue contando la historia.

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“La cultura y el trabajo de cocineros y emprendedores se ve transmitido en platos como: el plantintá, one pot, pescado y otros”, enfatizó Oldfield.

Hay que cambiar los estigmas de pertenencias y compartir recetas, fomentar también la disposición de enseñar como el interés de las nuevas generaciones en aceptar ese legado afro.

Hay que identificar varios factores que han estado varios años como: la tradición en la familia, la cocina como identidad, la capacidad de adaptación, con espacios gourmet y festivales.

La verdadera riqueza de esta cocina es que con pocos ingredientes logró crear platos llenos de sabor como: el pescado frito, las torrejas de bacalao, el patty, el plantintá y el arroz con coco.

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