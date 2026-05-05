$!Sabores afro siguen como identidad caribeña

Las recetas afroantillanas en el país no solo han resistido el paso del tiempo, también han evolucionado hasta convertirse en un símbolo de identidad cultural, en especial en el mes de la etnia negra. Platos como el sous, el bon o el one pot, que en su momento nacieron como alternativas de supervivencia, hoy forman parte del patrimonio gastronómico nacional gracias a la memoria colectiva, la herencia y la transmisión generacional.

Para la docente y chef Paola Meneses, la permanencia de estas recetas depende directamente de quienes las heredan. “La cocina caribeña ha sobrevivido en el tiempo por compartir la receta y su verdadera historia de generación en generación. Además, se mantiene viva mientras la preservemos sin alterar su receta y menos su origen”, afirmó.

Meneses destacó que salvaguardar estas preparaciones es una responsabilidad de quienes reconocen su valor como patrimonio vivo afro.

Desde la perspectiva del chef afro Stanley Record, de @dondestanpty, el reto está en el relevo generacional y en cambiar la mentalidad alrededor del conocimiento culinario. Stanley consideró que es fundamental “romper con los estigmas del sentido de pertenencia”.

Por su parte, la chef Ariadna Oldfield, dueña de @laspailasdemisabuelas, explicó que estos platillos se mantienen vigentes porque dejaron de ser vistos únicamente como “comida de necesidad” y pasaron a representar memoria, identidad y resistencia cultural. Subrayó que muchas de estas recetas nacieron en contextos difíciles, donde las comunidades afrodescendientes transformaron ingredientes básicos en preparaciones llenas de creatividad y dignidad.

Los cocineros llegaron a coincidir en que el verdadero valor de estos platos afro caribeños está radicado en las historias que contienen: relatos de migración por las familias afro, resistencia, ingenio y amor familiar. Reafirmando que ahora cada comida es un patrimonio vivo que sigue contando la historia.