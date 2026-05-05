Chiriquí: alza en accidentes de tránsito

Los accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí reflejan un incremento en lo que va del año, con un total de 23 víctimas fatales, en comparación con las 20 registradas en el mismo periodo del año pasado, confirmó el cabo segundo Gregg Vissuetti, perito investigador de siniestros viales del Tránsito de la Policía Nacional.

En cuanto a las causas, las autoridades detallaron que se ha podido evidenciar que los accidentes en esta provincia no se atribuyen principalmente a la embriaguez, sino a otros factores como el incumplimiento de las señales de tránsito, el uso del celular al conducir y el desconocimiento de los sentidos de la vía. “Dentro de los hechos solo hemos tenido un caso que marcó alcoholemia, el resto han sido por otras causantes que cometen los conductores o los peatones”, manifestó Vissuetti.

Por su parte, según registros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, a la fecha se contabilizan 289 accidentes de tránsito en Chiriquí, en comparación con los 241 registrados en el mismo periodo del año pasado.

José Luis Bandini, comandante primer jefe encargado de la zona regional de esta provincia, indicó que los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos meses en Chiriquí, “y son situaciones con mayor complejidad”. Agregó que “el tamaño de las vías juega un papel importante, van en doble sentido”.