¿Por dónde es que podemos caminar?

Ahora que los municipios y las juntas comunales se han lanzado a recuperar los espacios públicos y las aceras se está descubriendo que se normalizó lo incorrecto, la invasión de la servidumbre y las aceras.

Inclusive la ocupación de avenidas importantes como estacionamientos y la invasión de parques públicos, como ocurre en Brisas del Golf, San Miguelito.

En la capital es muy grave. Caminar es una odisea, una batalla contra toda clase de obstáculos. En San Francisco, Bella Vista, Río Abajo y Parque Lefebvre es más grave, pero ningún corregimiento capitalino se salva.