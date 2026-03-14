IMHPA advierte lluvias aisladas, altas temperaturas y radiación UV extrema en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó en su más reciente boletín que para hoy sábado 14 de marzo el país experimentará condiciones climáticas variables, con lluvias aisladas en algunas regiones, temperaturas elevadas y altos índices de radiación ultravioleta.

De acuerdo con el reporte, en la vertiente del Caribe se esperan durante la mañana lluvias aisladas principalmente en el occidente de la región. Para horas de la noche, las precipitaciones podrían presentarse en sectores de Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que en el resto del litoral caribeño predominarán intervalos nubosos con lluvias muy esporádicas.

En cuanto a la vertiente del Pacífico, el informe señala que durante la tarde se registrarán intervalos nubosos con probabilidad de lluvias muy aisladas en las provincias de Darién y Chiriquí. En horas de la noche podrían generarse precipitaciones al norte de Coclé. En el resto del Pacífico panameño se prevé cielo despejado a parcialmente nublado.

La entidad también indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 20 °C y 26 °C en sectores de la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 29 °C y 37 °C, con sensación térmica elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Respecto a los vientos, durante el día predominarán corrientes provenientes del noroeste al noreste. Se estiman velocidades de hasta 35 km/h en la zona marítima oriental y central del Pacífico, 30 km/h en el Caribe oriental y central, Panamá Oeste, Coclé y provincias centrales, y 25 km/h en la comarca Guna Yala, Colón y Panamá. En el resto del país se esperan velocidades menores de 15 km/h, con intervalos variables. En Chiriquí podrían registrarse vientos de hasta 20 km/h en la tarde.

Además, se advierte la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 55 km/h en sectores de la Cordillera Central, provincias centrales, Coclé, Panamá Oeste y áreas de la provincia de Panamá.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el mar Caribe se esperan olas entre 0.9 y 1.6 metros, con periodos de 6 a 8 segundos. Mientras tanto, en el océano Pacífico se pronostican olas entre 0.3 y 1.4 metros y periodos de 12 a 21 segundos, por lo que se mantiene vigilancia para actividades marítimas.

El informe también resaltó que los índices de radiación UV-B alcanzarán valores máximos entre 9 y 13, lo que representa niveles de riesgo muy alto y extremo en todo el país. Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protector solar, ropa adecuada y mantenerse hidratado.