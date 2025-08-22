Poner los ojos en las provincias

Los gobernadores, alcaldes, diputados y representantes de corregimiento en las provincias y comarcas tienen que comenzar a trabajar, independientemente del bando político donde se ubiquen, sobre cuáles deben ser las prioridades que deben impulsar en sus provincias. En estos momentos, atraer la inversión privada se convierte en una prioridad. Sin embargo, para que ello sea posible se deben desburocratizar los procesos, mejorar la infraestructura pública, fortalecer la seguridad pública y generar mucha confianza.