¿Podría funcionar el teletrabajo?

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Giulia De Sanctis, recomendó al gobierno nacional que evalúe el teletrabajo para el sector público y privado, como un mecanismo eficaz para reducir el uso del transporte público y contribuir con la reducción de gastos que tendrán miles de trabajadores con las alzas que ya se anuncian.

Para ello, se tendrá que reglamentar esta modalidad laboral que funcionó con éxito en diversos sectores económicos y productivos durante la pandemia del coronavirus.