El italiano Paris gana en Kvitfjell el último descenso de la temporada

El italiano Dominik Paris se impuso este sábado en el último descenso de la temporada en Copa del Mundo de esquí alpino, en Kvitfjell, mientras que el suizo Marco Odermatt ya tenía asegurado el globo de cristal de esta disciplina.

Sobre la pista de los Juegos Olímpicos de 1994 de Lillehammer, el coloso de Merano se impuso por delante del suizo Franjo von Allmen, flamante campeón olímpico de la especialidad, y del austríaco Vincent Kriechmayr.

A sus 36 años, Dominik Paris logró la 25ª victoria de su carrera en el circuito mundial, la vigésima en descenso.

Solamente séptimo, el Nº1 del mundo Marco Odermatt firmó su peor resultado en descenso esta temporada, después de cuatro victorias, tres podios más y un cuarto puesto. Pero el suizo, de 28 años, ya se había asegurado un tercer globo consecutivo en la disciplina y un quinto gran globo de cristal.

Esta semana, Odermatt centró sus esfuerzos en el gigante para lograr su último objetivo: el globo de la especialidad el martes ante el brasileño Lucas Pinheiro Braathen.

Horas después, la italiana Laura Pirovano logró el primer globo de cristal de descenso de su carrera, tras ganar la prueba en Kvitfjell.