¿Podrá Líbano desarmar a Hezbolá?

El presidente de Líbano Joseph Aoun y su primer ministro Nawaf Salam se han propuesto desarmar a la milicia proiraní, el grupo terrorista Hezbolá. Líbano e Israel comparten una frontera, inestable por los ataques terroristas, en un caso inédito de un país que tiene un ejército formal y grupo armado hasta los dientes por Irán. Es muy probable que el plan de Aoun y Salam fracase por el temor a una guerra civil. Empero, Hezbolá se ha debilitado tras las espectaculares operaciones militares de Israel contra sus líderes, cuarteles y miembros.