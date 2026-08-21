No es recomendable el silencio

Desde hace un mes, cientos de trabajadores que afirman se jubilarán con el sistema llamado mixto han advertido que no recibirán la pensión mensual que se les prometió cuando se aprobó la anterior reforma al sistema de pensiones, durante el gobierno del expresidente Martín Torrijos. Ninguna autoridad de la Caja del Seguro Social (CSS) o del gobierno central ha tomado el toro por los cuernos para validar las preocupaciones e informar cómo enfrentarán lo que serían jubilaciones de hambre para ese grupo de compatriotas.