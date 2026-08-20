$!Presupuesto se aleja de su rol y prioriza la confrontación

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se ha transformado en un escenario de constante confrontación política, donde los enfrentamientos entre diputados y ministros superan el análisis técnico de las partidas.

Para analistas políticos, esta dinámica evidencia un preocupante deterioro institucional que aleja al parlamento de su rol fiscalizador.

Uno de los casos ocurrió durante la comparecencia del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, cuando el diputado independiente Luis Duke le pidió ser más breve en sus respuestas.

Navarro respondió que nadie le iba a pedir brevedad y recordó que los parlamentarios tienen derecho a preguntar. Duke le replicó que el diputado era él y que el ministro debía recordar que estaba en la Asamblea Nacional.

Otro enfrentamiento se produjo cuando el diputado independiente Jhonathan Vega cuestionó al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante la sustentación de un traslado de partida. Ante estos episodios, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, pidió respeto y recordó que tanto diputados como ministros tienen derecho a voz.

“Nosotros no estamos en un juicio ni somos parte de la Fiscalía; somos compañeros de trabajo”, señaló Vásquez, quien cuestionó que a estas alturas se continúe con “las politiquerías del pasado”.

“Considero firmemente que peleando no vamos a conseguir nada. Han pasado situaciones en esta comisión que me preocupan y me entristecen, porque seguimos con la politiquería del pasado. Ser oposición es muy fácil; pegarles a los problemas es fácil, lo difícil es encontrar la solución. Estamos siendo vitrina de todos los panameños. Tienen más vistas las peleas, entonces, ¿qué mensaje estamos dando?”, declaró Vásquez.