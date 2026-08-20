$!Presupuesto se aleja de su rol y prioriza la confrontación

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El Reglamento de la Asamblea Nacional faculta a llamar al orden a los diputados cuando profieran expresiones ofensivas contra la institución, sus miembros, los Órganos del Estado, servidores públicos o particulares. También contempla esta medida cuando se irrespete la autoridad de la Presidencia, se utilice un lenguaje descortés contra invitados o se empleen expresiones impropias, soeces o procaces. Estas normas cobran relevancia ante los recientes enfrentamientos registrados durante las vistas presupuestarias.