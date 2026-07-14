Motos, autos, monopatines y peatones

La discusión no es muy vieja. La aparición de la moto como medio de transporte y distribución de alimentos de forma masiva y el uso de monopatines han entrado en conflicto con los autos y peatones. La convivencia está rota y funciona presionada por las redes sociales y las sanciones de la Policía y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Las aceras y servidumbres están secuestradas o son estacionamiento y en el apuro por la congestión vehicular, las normas se diluyen o no se respetan; urge una medida para regular.