Jorge Chanis lleva el sabor istmeño al mundo

Con el propósito de que más niños descubran la riqueza cultural y culinaria, el gastrónomo panameño y creador de plataformas de innovación social, Jorge Chanis presentó la edición en inglés de su libro infantil Tito & Lola Discover Panama Through Food, una obra que busca llevar las tradiciones del país a lectores de todo el mundo.

Siete años después del lanzamiento de la versión original en español, Chanis explicó que decidió traducir la historia para responder al interés de familias y docentes que querían compartir el libro con niños bilingües o residentes en otros países. La nueva edición incorpora una guía de pronunciación para que los lectores aprendan sobre: “chácara”, “chicheme”, “patacón” y otros elementos panameños.

El autor destacó que ya trabaja en un nuevo proyecto editorial: Tito y Lola Global, una historia que será publicada en español e inglés y en la que los personajes recorrerán el mundo a través de la comida. Además, la nueva entrega incluirá actividades para colorear y calcomanías.

Más allá de los libros, continúa impulsando La Cosecha, que este año será del 14 al 16 de agosto. “La cosecha ha acompañado el desarrollo que ya el café tiene. Este año, en la gira vamos a estar de anfitriones, con la familia Kotowa y conocer donde se procesa el café”, resaltó.

También confirmó que en 2027 regresará El Buen Tenedor, para destacar a nuevos restaurantes, chefs y productores que hacen posible la gastronomía del país.