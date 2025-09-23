Punto de vista

¿Mataron la lógica las redes sociales?

James Aparicio
23 de septiembre de 2025

Uno de los desencuentros que provocan las redes sociales es la renuncia que están haciendo los jóvenes a conocer la historia, aprenderse direcciones o a entender las contradicciones sociales, políticas y económicas que agitan cada cierto tiempo al país. La dependencia a las redes sociales y ahora a la creciente Inteligencia Artificial (AI) están limitando el esfuerzo individual por usar la inteligencia natural que tiene el ser humano y su capacidad para acumular amplios conocimientos, debatir, disentir e, inclusive, para confrontar.

