Mano dura contra el crimen local

James Aparicio
22 de septiembre de 2025

En algo coinciden un gran número de panameños: la lucha contra el crimen y todas sus expresiones de delincuencia se combaten con la firmeza de la mano dura. Así como el ímpetu de las fuerzas de seguridad ha permitido preservar la convivencia y atacar el tráfico de drogas, los casos comunes de sicariato, hurto, robo, estafa, feminicidio e inclusive las expresiones de odio requieren de un cambio de estrategia para reducir el impacto que tienen estas conductas en las sociedad. Sin mano dura, los delincuentes actúan sin consecuencias.

