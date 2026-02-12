Los libros y medicamentos, precios altos

A pesar de los esfuerzos que se han realizado en los últimos veinte años, los medicamentos se convirtieron en artículos de lujo y ningún gobierno ha logrado que sus precios vayan hacia abajo.

Quinquenio tras quinquenio se aprueban leyes y se adoptan medidas, bien intencionadas, pero con un efecto a corto plazo.

Lo mismo pasa con los libros. Cuando pensamos que el acceso a los conocimientos debe ser universal, el valor de un libro, de los cientos que utilizan los jóvenes en su edad escolar, está por las nubes. La salud y el conocimiento son cada vez más caros.