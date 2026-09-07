Los jubilados como carta de uso

Los jubilados, pensionados y ciudadanos de la tercera vuelven a estar en la discusión nacional. El primer peligro social que enfrentan los adultos mayores es el “DESCARTE GENERACIONAL” que viene con la narrativa de sectores políticos y particulares. La edad de jubilación no se puede convertir en un sinónimo de incapacidad o separación de los viejos como si se tratara de buenos o malos o de un gueto clasificado por la edad. Cualquier política pública relacionada con la tercera edad no se puede ser un parche o una decisión populista para ganar aplausos. Los viejos merecen respeto y protección.