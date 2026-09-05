El MIDA advierte de una disminución en la producción de arroz y cebolla por El Niño

El abastecimiento de arroz y cebolla podría verse afectado por la falta de agua, mientras que el plátano registra daños por exceso de lluvias en Bocas del Toro, informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ante el impacto del fenómeno de El Niño, el MIDA ejecuta B/. 9.41 millones en medidas de mitigación. De ese total, B/. 1.2 millones ya se invirtieron en maquinaria, medicamentos, suplementos pecuarios y repuestos. Otros B/. 8.21 millones corresponden a la declaratoria de emergencia climática para el Arco Seco: Los Santos, Herrera, Coclé y sectores de Veraguas.

En campo se registra la limpieza y rehabilitación de casi 100 abrevaderos. La meta para los próximos 12 meses es atender 200 abrevaderos y 30 minipresas en las zonas más vulnerables. También se gestiona la compra de tres perforadoras de pozos profundos, se realiza inventario de afluentes y se evalúan minipresas de mampostería.

Como parte del Plan de Reserva Hídrica se contempla inventario y aforo de pozos, construcción de reservorios y sistemas de bombeo, además de reserva estratégica de forrajes.

El MIDA distribuye fertilizantes donados por el Reino de Marruecos a productores de agricultura familiar y brinda acompañamiento técnico a más de 3 mil pequeños y medianos productores a través de las Mesas Agroclimáticas.

La institución indicó que mantiene monitoreos continuos de inventarios para garantizar el suministro de productos básicos, aunque persisten los riesgos por condiciones climáticas.