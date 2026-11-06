Los asuntos de interés nacional

En las últimas décadas, cualquier decisión que se adopte para desarrollar una carretera, proyecto energético, portuario o de desarrollo encuentra una oposición de sectores agrupados en organizaciones ecológicas, grupos políticos u organizaciones antigubernamentales. Lo cierto es que el país no se puede paralizar y en cada uno de ellos hay que equilibrar la protección ambiental, la seguridad ciudadana, la inversión, creación de empleos y el progreso. Lo que más daño hace son los extremismos y radicalismos políticos e ideológicos.