El IMHPA pronostica lluvias y posibles tormentas en varias regiones del país

El pronóstico del tiempo para este jueves 5 de noviembre contempla aguaceros en distintas regiones del país, algunos acompañados de posibles tormentas eléctricas, principalmente durante horas de la tarde.

El meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Rafael Morán, indicó que durante la mañana se esperan lluvias en zonas marítimas del Pacífico, el sector costero sur de Veraguas, Panamá Este y Bocas del Toro. En el resto del territorio nacional prevalecerán condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado.

Para la tarde, se prevén aguaceros con posibles tormentas en Chiriquí, Bocas del Toro, la cordillera Central, la comarca Ngäbe-Buglé, Veraguas, Darién y la comarca Emberá. En las demás provincias podrían registrarse lluvias aisladas, aunque puntualmente fuertes.

Morán detalló que durante la noche podrían continuar las precipitaciones en provincias centrales, la península de Azuero, Veraguas, Chiriquí y zonas montañosas del occidente, mientras que en el resto del país no se esperan eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas oscilarán entre 28 °C y 30 °C en el Caribe, de 30 °C a 33 °C en el Pacífico y hasta 25 °C en áreas montañosas.

El meteorólogo también señaló que los índices de radiación ultravioleta estarán entre altos y muy altos, mientras que las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales.

Se mantiene vigente el aviso de vigilancia por lluvias, válido hasta este jueves.