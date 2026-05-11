Lo más sensato en este momento

Varios sindicatos negocian con sus respectivas empresas convenciones colectivas, la cuáles generalmente se complican cuando se discuten las “cláusulas económicas”.

Hay un procedimiento establecido en el Código del Trabajo que comienza con la presentación de un “pliego” de demandas por parte de los trabajadores sindicalizados.

Algunas organizaciones obreras están considerando declarar paros o huelgas en sectores industriales o del sector eléctrico, algunos estratégicos y otros que están sometido a una férrea competencia.

Una huelga, la que sea, es inoportuna en este momento. Los arbitrajes deben estar sobre la mesa.