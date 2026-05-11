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Inseguridad acecha a universitarios en paradas cercanas a la UP y la UTP

Los estudiantes y voces de funcionarios de estos campus piden más vigilancia policial en los predios para evitar asaltos

Inseguridad acecha a universitarios en paradas cercanas a la UP y la UTP
ML | una patrulla de la Policía Nacional en los predios de la UP.
Inseguridad acecha a universitarios en paradas cercanas a la UP y la UTP
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Inseguridad acecha a universitarios en paradas cercanas a la UP y la UTP
ML | Denuncian hurtos.
Gina Arias
11 de mayo de 2026

Los hechos de inseguridad registrados en las paradas de buses cercanas a los campus de la Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en Ciudad de Panamá, han elevado la alerta entre la comunidad estudiantil.

Uno de los puntos que más inquietud genera es el área cercana a la estación del Metro Iglesia del Carmen. José Álvaro, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá, reconoció que la problemática refleja una situación que afecta a toda la sociedad.

“Existe un problema general de inseguridad y la universidad no escapa de esa realidad”.

El director de Servicios Administrativos de la UP, Salomón Zamudio indicó que se implementó un programa de transporte gratuito dirigido a estudiantes y trabajadores, con el objetivo de reducir los riesgos durante las noches y también en las mañanas.

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Hurtos en la ‘Tecnológica’

ML | Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en su sede central, denuncian hurtos en la parada, aprovechándo la aglomeración. En respuesta la Policía informó que aumentará las rondas nocturnas.

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