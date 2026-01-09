Las prioridades legislativas

Me sorprende que ninguna de las bancadas legislativas tenga en su agenda, un paquete de leyes que contribuyan con la recuperación económica y la atracción de la inversión, en particular la extranjera.

En estos tiempos, en los cuales necesitamos fuentes de empleos, falta enfoque legislativo para llevar al debate iniciativas que permitan al sector privado, apostar por el país.

Si hacemos atractivo lo que ofrecemos, reducimos burocracia, aceleramos procesos y el cortamos el oxígeno a los corruptos y a la corrupción, iremos por un buen camino.