Banco Nacional solicitará el veto del proyecto de ley sobre prescripción de deuda

Este martes 10 de marzo, el gerente del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, aseguró que solicitará al Ejecutivo el veto del Proyecto de ley No. 388: “Que establece el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas por bancos y entidades financieras”, ya que es “inexequible e inconveniente”.

“Riñe en diferentes partes con el Código de Comercio y otras disposiciones que no dan la potestad que pide esta ley, así que vamos a pedir su veto”, manifestó Carrizo.

La iniciativa, aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional, establece un procedimiento administrativo especifico que reconoce la figura jurídica de la prescripción de deudas bancarias y financieras, después de terminado el periodo de los tres meses para el cobro.

El gerente del BNP dijo que, “no podemos ser tan alegres en la caducidad de estos préstamos. Deben llevar el proceso que se ha llevado por décadas, donde es un sistema contractual entre el deudor y el acreedor. Creo que meter la mano para acelerar la caducidad de los préstamos no tienen ningún sentido y vamos a proteger a nuestros depositantes”.