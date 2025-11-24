Las condenas anticipadas

El debate está dando vueltas, pero no aterriza. El uso de la justicia con fines ajenos a los que establece la Constitución y la Ley. A pesar que se terminó con el sistema inquisitorio y se pasó a una etapa llamada “garantistas”, lo que vemos hoy no necesariamente es mejor que ayer. Muchos fiscales están siendo acusados de ser laxos, torpes en sus investigaciones y los jueces contradictorios cuando atacan la investigación, la cual califican de pobre y débil, pero le aplican medidas cautelares extremas (a favor y en contra de la libertad), declaran los expedientes como reservados o causa compleja, para ver que pescan en el camino porque no hicieron bien su trabajo. Nos estamos acostumbrando a la condena anticipada. Antes era un periodicazo, ahora una artillería de publicaciones en redes sociales, que el Ministerio Público califica como noticia “criminis”. Se necesitan buenas pesquisas, sin actos de adivinación, conclusiones políticas o adelantos ideológicos.