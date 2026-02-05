La retórica pone niebla en el camino

Una declaración de las autoridades de Hong Kong ha sonado inamistosa y así lo ha hecho saber el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Ya Hutchinson anunció que inició un proceso de arbitraje contra el Estado panameño por el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la renovación del contrato de manejo de los puertos de Balboa y Cristóbal. Ese es el derecho de la empresa portuaria y Panamá hará lo que corresponde para defender sus intereses. Declaraciones incendiarias y amenazas solapadas enturbian el panorama y se pueden interpretar como agresivas.