Herencia que mantiene vigente el fogón nativo

ML | Dule Masi es un plato tradicional del pueblo indígena de Guna Yala.
Maribel Salomón
05 de febrero de 2026

La gastronomía indígena en Panamá está viviendo un momento de transformación, pasando del fogón del hogar a las mesas de los restaurantes. Gladis Ester Baquiaza Martínez, una cocinera empírica del pueblo Ngäbe-Buglé, relató a Metro Libre cómo estos sabores ancestrales están ganando terreno en áreas como Panamá Oeste.

Para Martínez, la cocina es un legado familiar. Aunque no se dedica exclusivamente a ello como profesión, mantiene viva la esencia que aprendió de sus raíces: “Todo lo que yo he visto y lo que mi mamá me enseñó fue el bollo con carne asada, siempre lo hago para la casa, para reunión en familia, me reúno con mi mamá, con mis hermanas y nos ponemos a hacer esa clase de comida”.

El Bodochi es uno de los tesoros gastronómicos que destacó la cocinera, para ella este bollo con arroz representa la identidad de su pueblo y que, junto a la carne o pollo asada, forma parte fundamental de sus cenas y vivencias familiares.

La cocina ancestral indígena

