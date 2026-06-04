Punto de vista

La reorganización de la UNACHI

La reorganización de la UNACHI
James Aparicio
04 de junio de 2026

Confirmada la renuncia de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) lo que cabe ahora es convocar a elecciones, tener un nuevo rector, renovar las vicerrectorías y establecer un plan para recuperar el orden y el prestigio de la entidad. El gran desafío de la UNACHI, que lo más seguro alcanzará a otras casas de estudios superiores, incluye el fin del clientelismo y de la intromisión de la política en las decisiones académicas. Para la UNACHI se abren todas las oportunidades para mejorar y crecer.

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