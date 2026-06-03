Alza del petróleo eleva costo de vida en islas y comarcas

El alza en los precios del combustible ha impactado en el costo de vida de las personas que residen en las islas y comarcas. El incremento es percibido en los servicios básicos, comercios, restaurantes, alimentos y actividades recreativas, explicaron empresarios y residentes de estos sectores.

Según los consultados por Metro Libre, la mayoría de los productos son transportados por carretera y luego por lanchas o botes hacia las comunidades, lo que incrementa los costos logísticos y encarece bienes y servicios.

Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro, indicó que “el costo de vida sigue aumentando y rara vez disminuye, ya que dependemos directamente del combustible y, cuando su precio sube, todos los sectores se ven afectados”.

Sanjur agregó que “desde 2014, el archipiélago no está incluido en la Ley de Control de Precios, por lo que los productos están sujetos al libre mercado”. El empresario señaló que “los salarios, que oscilan entre $540,00 y $600,00, no alcanzan para cubrir las necesidades básicas ante el constante aumento del costo de vida”.

Por su parte, Gilberto Alemancia, miembro de la Red de Turismo Indígena de Panamá (REDTURI PANAMA), dijo que “el costo de vida en las islas puede estar entre un 35% y 40% por encima de los costos de la Ciudad de Panamá, debido al aumento del combustible”.

Alemancia explicó que “los precios también se elevan por las distancias que deben recorrerse en bote hacia las comunidades y pueden alcanzar hasta un 45% más”.

Asimismo, resaltó que el costo de vida mensual en una isla puede oscilar “entre los $300 y $500, mientras que los ingresos de muchas familias no crecen al mismo ritmo que los precios de los productos de primera necesidad”.