La presunción de inocencia: culpable

Los abogados penalistas lo repiten una y otra vez. La presunción de inocencia es un concepto jurídico, un derecho del ciudadano sospechoso, indiciado o acusado que debe ser considerado inocente hasta que en un juicio público se demuestre su culpabilidad. En el proceso penal panameño la presunción de inocencia es sagrada, pero en la vida real no se cumple, se ataca e irrespeta. Un periodicazo, una publicación en la TV, un comentario en las redes sociales es más poderoso que una prueba, un argumento o una estrategia judicial.