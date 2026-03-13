$!Derecho a réplica enfrenta a diputados con los gremios

Los principales gremios periodísticos de Panamá cuestionaron el avance del proyecto de Ley 391, que busca reformar el derecho a réplica, una iniciativa impulsada por el diputado Ernesto Cedeño.

El proyecto de Cedeño modificaría el artículo 2 de la Ley 22 de 2005. “La modificación es para la efectividad de la norma existente, porque es una ley muerta. Necesitamos que alguien se haga responsable de las consecuencias de una acción”, expresó el diputado.

¿Qué se propone?

Se plantea que: “El dueño del medio de comunicación que sirvió para difundir la información o referencia cuestionada, será responsable subsidiario del comunicador social, por todos los perjuicios que ocasionen a los afectados, en caso de que se incumpla con la publicación de la rectificación en el tiempo aquí establecido”. Agrega la iniciativa que, “igual responsabilidad tendrá el propietario del medio de comunicación social, por las afectaciones infligidas en los espacios pagados por terceros, en el evento de que los conductores de los programas transmitidos incumplan con la obligación de publicar la réplica, rectificación o respuesta, presentada en tiempo oportuno, con copia al dueño del medio”.

Ante ello, representantes de gremios periodísticos e incluso diputados de la Comisión de Gobierno, cuestionaron la ampliación de las responsabilidades jurídicas, más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos.