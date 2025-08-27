Punto de vista

La operación secreta Argus de 1958

James Aparicio
27 de agosto de 2025

El 27 de agosto de 1958, EE. UU., ejecutó la primera de tres pruebas nucleares bajo el código secreto “Argus”. La Agencia de la Defensa Nuclear de EE. UU., y la agencia de la misión espacial Explorer 4, lanzaron tres misiles armados con 1.7 kilotones a 1,800 kilómetros de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. El propósito estadounidense era, entonces, construir un cinturón o escudo en el espacio para impedir o enfrentar un eventual ataque nuclear de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La guerra fría estaba en su apogeo.

