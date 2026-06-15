La operación “cerrojo”, se abre una puerta

La fuga masiva de 195 reos de la cárcel La Joyita estremeció al país y sacudió la estrategia de seguridad del gobierno. Se confirmó que la corrupción y podredumbre era más grave.

A partir de ahí se están haciendo cambios en el sistema penitenciario, se abrieron investigaciones judiciales y las principales cárceles han sido sometidas a la operación “cerrojo”, la cual ha permitido desarticular una parte de la infraestructura criminal que ha operado, con múltiples complicidades, inclusive, en la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco.

Los ministerios de Gobierno, Seguridad Pública, la Policía Nacional, el Senafront y el Senan han mostrado músculo y determinación, en colaboración con el Ministerio Público. A las estructuras mafiosas se les combate con dureza y el firme respaldo de la ley.