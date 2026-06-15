$!La historia detrás de personas llamadas como países

En Panamá es común encontrar personas con nombres inspirados en países, ciudades, apellidos famosos o personajes de la cultura popular. Aunque para muchos se trata de una simple elección familiar, sociólogos aseguraron que detrás de estos nombres existen influencias históricas, culturales y sociales que reflejan la identidad de cada época.

El sociólogo e investigador panameño Milcíades Pinzón explicó que las formas de nombrar a los hijos han cambiado con el paso del tiempo y han estado ligadas a las influencias culturales predominantes en cada momento histórico.

Según Pinzón, en la época colonial y buena parte de los siglos posteriores, los nombres estaban vinculados a la tradición religiosa. “Los nombres antes estaban ligados al santoral religioso. Por eso todavía encontramos muchas personas que se llaman María o José. Dependiendo del día en que nacía una persona, podía recibir el nombre del santo”, señaló.

Pinzón añadió que los medios de comunicación también jugaron un papel importante en esta tendencia. “A partir de los años 60 el influjo de la televisión fue determinante. Comenzamos a ver nombres relacionados con novelas mexicanas, colombianas, venezolanas y ahora con producciones turcas”, indicó.

Sobre los nombres inspirados en ciudades o lugares geográficos, explicó que muchos tienen un origen histórico y religioso. “Nombres como Santiago tienen relación con la tradición religiosa española”, detalló.

Mientras, José Clemente Lasso, director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, consideró que “los nombres pueden estar vinculados a algún viaje, a un lugar que gustó mucho o a una experiencia importante en la vida de los padres. No necesariamente tuvieron que visitar ese país, pero existe algún significado especial asociado a ese nombre”.

Lasso también señaló que la cultura popular es un componente que influye en estas decisiones. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que nombró a su hija Padmé Amidala, personaje de la saga La guerra de las galaxias.