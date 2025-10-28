La “estatua de la libertad”, símbolo de esperanza

En Liberty Island, al sur de Manhattan, en el puerto de Nueva York, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Ellis, se levanta la Estatua de la Libertad.

El 28 de octubre de 1886, el presidente de Estados Unidos, Glover Cleveland, inauguró la estatua, donada por Francia como testimonio de la amistad entre ambos países.

Fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi. Alexandre Gustave Eiffel (Torre Eiffel) se encargó de la estructura interna y oro arquitecto, Eugène Viollet-le-Duc fue el encargado del material (cobre) utilizando en su construcción.

El monumento es un símbolo poderoso que representa también la lucha por la libertad, la solidaridad y la esperanza.