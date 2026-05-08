La crisis de las universidades públicas

Una universidad pública enfrenta dificultades financieras. La Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI), envuelta en una seguidilla de denuncias, investigaciones y conflictos, está en graves problemas. La Universidad de Panamá ya pasó por ese escenario. En medio de los ajustes que ha tenido el presupuesto general del Estado, ambos centros académicos están obligados a optimizar los dineros, mejorar la autogestión y revisar inclusive sus gastos. Desde deudas con el Seguro Social, proveedores o distribuidoras eléctricas, la situación puede pasar de preocupante a precaria.