Interpretando al presidente Donald Trump

Para entender la filosofía del presidente Donald Trump y su gobierno hay que escuchar con mucho detenimiento sus anuncios, peticiones y decisiones.

En reiteradas ocasiones se ha referido a los intereses de Estados Unidos y a su seguridad interna, combatiendo la migración ilegal, el tráfico de drogas que viene desde afuera y a los gobiernos que, de acuerdo con diversos voceros, hacen alianzas con gobiernos o grupos considerados “enemigos”.

A diferencia de Irak o Panamá, la espectacularidad del arresto de Nicolás Maduro y los ataques quirúrgicos y preventivos, le mandaron un mensaje claro al chavismo: el dedo está sobre el percutor.