Mojtaba Jamenei, nuevo guía supremo de Irán e influyente sucesor de su padre

Elegido este domingo para liderar Irán como nuevo guía supremo en lugar de su padre, muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, Mojtaba Jamenei es una de las personalidades más influyentes de la república islámica.

Mojtaba Jamenei fue anunciado como líder supremo por el principal cuerpo clerical del país en un corto comunicado publicado en Irán.

Otros contendientes para liderar el país incluían a Alireza Arafi, uno de los tres miembros del consejo interino que dirige al país, Mohsen Araki, e incluso Hassan Jomeini, el nieto del fundador de la república Islámica en 1979.

Finalmente, la asamblea optó por Mojtaba Jamenei, de 56 años, tomando una postura de una transitición hereditaria que su padre Alí Jamenei había rechazado en un principio en 2024. La revolución islámica había puesto fin a una milenaria dinastía real liderada por el sah.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

El ayatolá Alí Jamenei murió el 28 de febrero en los ataques emprendidos por Israel y Estados Unidos contra Irán, a los 86 años y tras más de tres décadas al frente del país.

Debido a su discreción en ceremonias oficiales y medios de comunicación, su verdadera influencia dio lugar a intensas especulaciones tanto entre la población iraní como en círculos diplomáticos.

El religioso, con barba canosa y turbante negro de los "seyed" -los descendientes del profeta Mahoma-, fue presentado por algunos como el verdadero dirigente, que actuaría entre bastidores en la oficina del guía supremo, núcleo del poder en Irán.

Se le considera cercano a los conservadores, especialmente por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica. Esta relación se remonta a su participación en una unidad de combate al final de la larga guerra entre Irak e Irán (1980-1988).

- Nunca elegido -

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei "representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre".

Alí Jamenei "delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo", quien trabajó "en estrecha colaboración" con unidades de los Guardianes de la Revolución "para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos", añadía el Tesoro estadounidense.

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques israeloestadounidenses que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría "en un objetivo".