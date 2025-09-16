Punto de vista

General Motors, 117 años de una empresa global

James Aparicio
16 de septiembre de 2025

La compañía estadounidense automóviles, camiones y motores General Motors Company (GMC o GM) fue fundada en 1908 como General Motors Corporation y tiene como sede la ciudad de Detroit en Michigan, Estados Unidos. El gigante automovilístico estadounidense ha incursionado con fuerza en el mercado panameño y es uno de los líderes en los cambios que está produciendo la revolución digital y la conversión eléctrica. Chevrolet, Buick, GMC, y Cadillac son las marcas de General Motors, en diversos modelos.

Chevrolet
