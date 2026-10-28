Fiestas patrias con solidaridad

La celebración de las fiestas patrias por la separación de Colombia en 1903 y la Independencia de España en 1821 coinciden con la movilización nacional para apoyar a las víctimas del terremoto. La solidaridad sigue siendo el principal combustible que mueve a los ciudadanos y que al igual que el amor desarrollado por el escudo, la bandera o el himno, ayudar a los miles de compatriotas afectados se ha convertido en un compromiso nacional. La meta debe ser que entre el 8 de diciembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, la mayoría de los afectados tengan una vivienda nueva o reconstruida.