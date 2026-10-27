Un 53% de las empresas reportó alza en sus ventas

ML | El 53% de las empresas nacionales reportó un aumento en sus ventas en septiembre de este año frente al mismo mes del año pasado, según un muestreo que mide la tendencia positiva de venta por actividad económica elaborado por la firma Elemente.

El documento, que toma como base el informe de actividad económica de la Contraloría General de la República, destaca que el sector financiero lideró el crecimiento, con el 80% de las empresas reportando mayores ventas. Le siguen comunicaciones y hoteles, ambos con 67%; agropecuario, con 60%; bienes raíces, con 59%; industria, con 53%; y construcción, comercio al por menor, banca y energía, todos con 50%.

El muestreo también refleja una tendencia positiva en la generación de empleo. El 88% de las empresas dijo en septiembre que espera aumentar o mantener su planilla en los próximos 12 meses. De ese total, el 33% prevé aumentar el número de empleados y el 55% mantendrá la cantidad actual. El porcentaje de empresas que proyecta contratar más personal subió seis puntos porcentuales, al pasar de 27% a 33%.