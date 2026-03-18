Faltan leyes para respaldar a la vejez

Llegar a viejo en Panamá no es un jardín de rosas y en un gran número de casos es una desgracia. Con servicios públicos de salud colapsados, altos costos de los alimentos y la comida, para un gran número de adultos mayores llegar a fin de mes es un milagro.

Con la senectud llega el desgaste propio de la edad, se reducen los ingresos personales y los gastos, particularmente en salud aumentan. Sin leyes que respalden a la ancianidad, el deterioro de las condiciones de vida de miles de panameños seguirá con los vaivenes de la suerte.