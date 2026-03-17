Con aprobación de Paraguay, Mercosur deja ratificado el acuerdo comercial con la UE

Paraguay ratificó el martes el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea al completar el trámite legislativo con la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados y se convirtió en el último miembro fundador del bloque sudamericano en refrendar el convenio.

Con 57 votos a favor, la cámara baja paraguaya completó la ratificación parlamentaria del pacto, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo entre los 27 estados de la UE y los miembros fundadores del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay.

Los parlamentos de Argentina, Brasil y Uruguay ya habían ratificado el convenio, que se negociaba desde 1999 y se firmó en enero en Asunción.

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques que reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial y más de 700 millones de consumidores.

- “Documento histórico” -

El diputado oficialista paraguayo Juan Manuel Añazco, a cargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó al acuerdo como un hito tras décadas de negociación.

“Estamos ante un documento histórico”, afirmó durante el debate, y destacó que el 93% de las exportaciones del bloque ingresarán a Europa sin pagar aranceles. También mencionó cuotas para productos como azúcar orgánica, biocombustibles y carne porcina.

En términos de comercio bilateral, la Unión Europea representó en 2024 el 5,9% del comercio total de Paraguay, con exportaciones por 431 millones de dólares e importaciones desde la UE por 1.233 millones, según datos del ministerio de Economía y Finanzas.

El diputado opositor Raúl Benítez (independiente) destacó el alcance del acuerdo en el contexto internacional: “Ante el aislamiento, nosotros respondemos con multilateralismo”, afirmó.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, calificó el acuerdo como una decisión estratégica en un contexto de tensiones globales.

“Avanzar en la cooperación entre regiones que comparten valores y una visión abierta al comercio internacional envía una señal muy importante al mundo”, afirmó la semana pasada durante un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción.

La Unión Europea anunció en febrero que aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con el Mercosur a la espera del fallo del máximo tribunal europeo sobre la legalidad del pacto.

La ratificación del tratado estaba congelada después de que el Parlamento Europeo lo remitiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice su legalidad, un trámite que puede demorar un año y medio.

El tratado genera resistencia en varios países europeos, encabezados por Francia, por el impacto que pueda tener la gigantesca zona de libre comercio en su agricultura y ganadería.