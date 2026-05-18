Punto de vista

¿Esto no se trata de la autonomía?

¿Esto no se trata de la autonomía?
James Aparicio
18 de mayo de 2026

La Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) está desde hace rato sometida una perturbación que afecta a la administración e imagen por primera vez desde que fue fundada en 1995. Cuando el país y la provincia deberían estar celebrando por los logros académicos e investigaciones, la UNACHI y sus autoridades están señaladas por presuntas irregularidades, nepotismo, clientelismo y un caso de diplomas falsos cuya investigación lidera el propio Procurador Luis Gómez. La mayoría de los docentes de la UNACHI son de primera calidad y sus graduandos también, pero los actuales escándalos y “trepa que subes” son sinónimos de enorme vergüenza.

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