¿Esto no se trata de la autonomía?

La Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) está desde hace rato sometida una perturbación que afecta a la administración e imagen por primera vez desde que fue fundada en 1995. Cuando el país y la provincia deberían estar celebrando por los logros académicos e investigaciones, la UNACHI y sus autoridades están señaladas por presuntas irregularidades, nepotismo, clientelismo y un caso de diplomas falsos cuya investigación lidera el propio Procurador Luis Gómez. La mayoría de los docentes de la UNACHI son de primera calidad y sus graduandos también, pero los actuales escándalos y “trepa que subes” son sinónimos de enorme vergüenza.