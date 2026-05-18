Piden llevar mensaje de fe a jóvenes

En medio de problemáticas que afectan cada vez más a la juventud, como la violencia, las drogas, el bullying y los conflictos emocionales, integrantes de la agrupación cristiana Kairo Worship aseguraron que la música y el mensaje de fe pueden convertirse en herramientas para orientar y transformar vidas.

Durante su visita a Panamá, los artistas enviaron un mensaje de motivación a los jóvenes que sueñan con dedicarse a la música y utilizar sus talentos para transmitir valores positivos. El grupo destacó que, aunque en el camino existen procesos difíciles, lo importante es no rendirse y mantenerse enfocados.

La agrupación también resaltó la importancia de trabajar con excelencia y poner sus proyectos en manos de Jesús.

Además, Kairo Worship hizo un llamado a las autoridades y al gobierno panameño para acercarse más a los jóvenes a través de mensajes de esperanza y orientación espiritual. Los artistas consideran que muchos adolescentes necesitan sentirse escuchados, acompañados y guiados en medio de las situaciones que enfrentan diariamente.