Alza del combustible eleva costos para empresas y alimentos

Y.Calles | El aumento en el precio de los combustibles está impactando los costos operativos de las empresas y elevando el valor de alimentos, productos de primera necesidad y algunos servicios básicos.

El economistas Luis Morán, dijo que “Panamá siempre tiene una característica de tener una inflación importada. Lo que ocurre con los precios del petróleo se traduce inmediatamente en el incremento de precios aquí, no solo en el combustible, sino en todos los derivados y rubros donde aplica”.

Mientras que, Patricio Mosquera, economista, afirmó que “un aumento sostenido del precio del petróleo deteriora los términos de intercambio, presiona la inflación y reduce el ingreso real de los hogares. En la práctica, se trata de un choque externo adverso que encarece el costo de vida”.

Unforme de Actividad Económica Abril 2026 realizado por la firma Elemente, el 21% de las 215 compañías participantes reportan un efecto alto de inflación en su estructura de costos y gastos durante los últimos doce meses. El incremento obedece a los efectos de la guerra en Medio Oriente que se mantiene sin claridad de un acuerdo que restablezca el flujo normal de productos energéticos.

La semana pasada, los precios de los combustibles volvieron aumentar. La gasolina de 95 quedó en B/.1.36 por litro, la de 91 queda en B/.1.28 y el diésel en B/.1.32.