Punto de vista

Esos cuentos para dormir temprano

James Aparicio
25 de septiembre de 2025

Para la mayoría de los padres de hoy, que sus hijos menores de edad se acuesten y duerman temprano es un acto de heroicidad. Durante gran parte del siglo pasado y principios del actual, la autoridad de Papá y Mamá eran suficiente. En el campo y lo recuerdo como si fuera hoy, los cuentos para cerrar los ojos eran sobre la tulivieja, la llorona, la silampa o alguna de las figuras de la mitología panameña que infundían miedo. Hoy, con la adicción a las redes sociales, juegos de video en línea y el internet, todas las prioridades cambiaron.

