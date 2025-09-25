Esos cuentos para dormir temprano

Para la mayoría de los padres de hoy, que sus hijos menores de edad se acuesten y duerman temprano es un acto de heroicidad. Durante gran parte del siglo pasado y principios del actual, la autoridad de Papá y Mamá eran suficiente. En el campo y lo recuerdo como si fuera hoy, los cuentos para cerrar los ojos eran sobre la tulivieja, la llorona, la silampa o alguna de las figuras de la mitología panameña que infundían miedo. Hoy, con la adicción a las redes sociales, juegos de video en línea y el internet, todas las prioridades cambiaron.