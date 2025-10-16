Punto de vista

Ernst Kaltenbrunner, el carnicero nazi

James Aparicio
16 de octubre de 2025

El 16 de octubre de 1946, falleció en la horca uno de los miles de carniceros nazis que persiguieron y asesinaron a ciudadanos judíos, opositores, gitanos y de otras nacionalidades. Fue jefe de las SS (grupo paramilitar del nazismo) en Austria.

Entre sus crímenes se registran asesinatos en masa, de haber establecido campos de concentración. Entre 1938 y 1941 fue parte del grupo que organizó al tenebrosa Gestapo (Geheimen Staatspolizei) y fue el creador del campo de concentración de Mauthausen. Fue un personaje tenebroso, de un pasado oscuro de la historia que no debemos olvidar.

